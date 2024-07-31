СМИ: российский дезертир рассказал о внесудебных казнях и пристрастии к наркотикам на фронте

The Insider рассказал историю неназванного российского военнослужащего, которого вынудили подписать контракт с Минобороны и отправили на передовую. Через полгода после отправки на фронт ему удалось сбежать.

Как пишет издание, в 2023 году мужчину остановила патрульная машина на пути в магазин. Его доставили в отдел и заявили, что он подлежит мобилизации. Сотрудники отдела отправили мужчину в московский призывной пункт, утверждая, что в случае подписания контракта с Минобороны он будет «где-нибудь в больнице помогать».

Через несколько дней после подписания контракта мужчину отправили в штурмовую роту. Военнослужащий рассказал, что командиры отправляли солдат на позиции, которые находились в 500 метрах от расположения. Это расстояние военнослужащие должны были пройти по открытой местности.

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«Людей на убой гнали просто потому, что командир, бывший охранник из “Пятерочки” на гражданке, мечтал увидеть себя по Первому каналу, что он такой воин. Ему вообще срать было, сколько там ляжет», — утверждает мужчина.

В один из дней его отправили забирать дрон из штаба. Вместе с беспилотником ему выдали две бутылки водки и коньяка для командира. По словам военнослужащего, «[на фронте] бухают… все почти. Некоторые командиры употребляют либо промедол, либо соли».

На обратном пути мужчину ранило. По его словам, он потерял около литра крови, однако в какую часть тела было ранение и о дальнейшем лечении военнослужащий не упомянул.

Кроме того, мужчина рассказал о внесудебных расстрелах в упор за невыполнение приказов командования. Также, как утверждает мужчина, военнослужащие не могли уйти в отпуск даже после полугода службы. Командование, по его словам, разрешало отправиться в отпуск только за взятку.

Помимо прочего, мужчина утверждает, что из зоны боевых действий в Россию поставляется оружие. Его якобы разбирают, вывозят вместе с телами погибших военнослужащих, а затем собирают обратно, сбивают серийные номера и продают уже на территории России.

Когда и как именно военнослужащий дезертировал, The Insider не уточняет.

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