На Луне предложили создать резервное хранилище для исчезающих на Земле видов

Международная группа экспертов во главе с Мэри Хагедорн из Смитсоновского национального зоопарка и Института биологии предложила разместить на Луне хранилище, заполненное сохранившимися образцами самых важных и находящихся под угрозой исчезновения существ Земли. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты утверждают, что угрозы изменения климата и потери среды обитания для животных опережают способность человека защищать виды в их естественной среде обитания. По мнению экспертов, это требует срочных действий.

Они отмечают, что в случае отправки в хранилище клеток и ДНК их можно будет использовать в будущем для повышения генетического разнообразия в небольших популяциях, находящихся на грани исчезновения, или для клонирования и создания новых особей в случае их вымирания.

Предложенное лунное биохранилище, как утверждают эксперты, будет вне досягаемости климатических изменений, геополитических событий или других земных катастроф. Его нахождение в естественной холодной среде Луны означает, что образцы будут оставаться замороженными круглый год без вмешательства человека или источника энергии.

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По мнению ученых, Луна является одним из немногих мест, которые могут обеспечить сверхнизкую температуру — до 196 градусов ниже нуля по Цельсию, — необходимую для сохранения образцов таким образом, чтобы их можно было клонировать. Для хранилища предлагается выбрать глубокие кратеры вблизи полярных регионов, которые не подвергаются воздействию солнечных лучей.

При отправке в хранилище ученые предложили отдавать приоритет не только исчезающим видам, но и живым организмам с важными функциями в их среде и пищевых цепях. Благодаря тщательному отбору, как утверждают эксперты, размещенные там виды могут быть использованы для восстановления вымершей популяции на Земле или даже для формирования животной среды на другой планете.

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