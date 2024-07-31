Мужчинам стало плохо на спектакле во время сцены аборта

Во время предпремьерного показа спектакля «Годы» в постановке Элин Арбо в театре «Алмейда» в Лондоне несколько мужчин почувствовали слабость во время сцены аборта. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, спектакль пришлось остановить. Один из зрителей, который сидел в передней части партера, сообщил, что почувствовал слабость. Сидящие рядом с ним стали жестами звать сотрудников театра на помощь. В итоге мужчину вывели в бар, где к нему присоединились трое других зрителей, которые также сказали, что чувствуют слабость.

Как отмечает The Guardian, во время паузы другой зритель выкрикнул, что сцена «была позором». Он пожаловался, что на сайте театра не было предупреждений о сцене аборта.

Однако издание утверждает, что на программке спектакля и в электронных письмах, отправленных зрителям после покупки билета, содержатся соответствующие предупреждения. Кроме того, на сайте «Алмейда» в разделе «Гайд по производству контента» указано, что постановка включает в себя «тематические триггеры»: изображение аборта, кровь, принудительный сексуальный контакт, сексуальный контент.

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Спектакль «Годы» поставлен по одноименному автобиографическому роману французского лауреата Нобелевской премии Анни Эрно. В постановке рассказывается история женщины в послевоенной Европе. Среди тем спектакля — защита репродуктивных прав женщины и сексизм на рабочем месте.

Премьера постановки прошла в 2022 году в Амстердаме. В лондонском спектакле роль главной героини исполняют сразу пять актрис, в том числе Ромола Гарай, известная по фильмам «Час» и «Искупление», и Джина Макки из «Саги о Форсайтах» и «Ноттинг-Хилла».

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