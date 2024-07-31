Появился первый источающий ароматы ноутбук

Тайваньский производитель компьютерной электроники Asus представил новую модель ноутбука Adol Book 14 со встроенным аромадиффузором. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет издание, новая модель стоит 974 доллара. Компания работала над ноутбуком совместно с американским парфюмерным брендом Anna Sui. В комплект входят три аромата: розы, цитрусов и ягод.

Диффузор находится на крышке ноутбука, к которой он прикреплен магнитом. Чтобы сменить аромат, необходимо вставить в аппарат новый картридж. Однако издание VideoCardz отмечает, что из-за своих размеров картридж вряд ли прослужит долго.

Помимо картриджей, при покупке ноутбука в набор также входят флакон духов Anna Sui’s Wishing Elf Perfume объемом 50 миллилитров, набор наклеек, дизайнерская сумка для компьютера и мышка.

Компьютер работает на базе процессора AMD Ryzen 8945H. В нем отсутствует дискретная графическая карта. Диагональ экрана ноутбука — 14 дюймов, разрешение дисплея — 2880х1800, а частота обновления — 240 Гц. Объем оперативной памяти равен 32 ГБ, а объем встроенного накопителя — 1 ТБ.

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Компания Asus объявила об уходе из России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Тогда представители компании заявили, что заботятся о репутации Asus. Однако вскоре несколько российских СМИ сообщили, что продажи продукции ушедших из России компаний, в частности Asus и Lenovo, возобновились.

Как писал РБК, за первое полугодие 2024 года жители России купили почти полтора миллиона ноутбуков на общую сумму 94 миллиарда рублей. Среди наиболее предпочитаемых брендов оказались Asus, HUAWEI, MSI, Lenovo, Honor и Apple.

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