В Татарстане смерч разбросал самолеты

Ураганный ветер с градом и снегом обрушился на Татарстан. В аэропорту Нижнекамска смерч поднял с летного поля, раскидал и разбил несколько самолетов, сообщил телеграм-канал Казань №1. Масштабы происшествия подтвердили связавшиеся с аэропортом «Коммерсантъ» и РБК.

Смерч налетел на пассажирский аэродром Бегишево около 15:00 дня и опрокинул четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42, которые принадлежат Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации. Затем смерч перевернул прогулочный вертолет AS350, топливозаправщик, три автобуса, повредил три ангара и бетонный забор. Поделившиеся видео очевидцы рассказывали, как у них на глазах ветер снимал крыши с соседних зданий. На аэродроме была объявлена тревога и задействована аварийно-спасательная команда.

Два человека пострадали, уточнил телеграм-канал «Набережные Челны онлайн». Размер нанесенного аэропорту ущерба еще уточняется, Бегишево продолжил работу.

Аэродром принадлежит концерну «КАМАЗ» и иногда используется как запасной, если аэропорт Казани не принимает рейсы.

МЧС Татарстана объявляло на вторник, 30 июля, и среду, 31 июля, штормовое предупреждение. Синоптики предсказывали сильный ветер до 24 метров в секунду. Днем вторника Казань и соседние населенные пункты засыпало градом, на улицах образовался слой снега. «Град был около полсантиметра в диаметре. Такое бывает», — рассказали сотрудники МЧС изданию «Подъем».

Аэродром Казани не пострадал, сила ветра оказалась «недостаточной для катастрофических повреждений инфраструктуры города», пояснили в МЧС. К вечеру 30 июля сильные ливни со шквалистым ветром дошли до Набережных Челнов и Волгограда.

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