СМИ: данные почти каждого россиянина «слили» в интернет

Контактные данные почти каждого россиянина можно найти в интернете. Лишь за полгода в сеть слили около 140 миллионов уникальных мобильных номеров граждан России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование группы DLBI, занимающейся мониторингом даркнета.

Эксперты DLBI подсчитали количество сливов с января по июнь 2024 года. По их данным, зафиксировано 144 случая утечки данных: в сеть попало 140 миллионов номеров и 46 миллионов уникальных e-mail адресов. Эксперты пришли к выводу, что контактные данные почти любого россиянина есть в открытом доступе. Сливы данных подтвердили в Роскомнадзоре, правда там называют другие цифры. За первое полугодие 2024 года ведомство выявило 73 утечки персональных данных.

При этом, количество «сливов» снизилось по сравнению с тем же периодом 2023 года. За аналогичный период в прошлом году данные утекали в сеть 207 раз (по данным Роскомнадзора, было зафиксировано 110 подобных случаев). В DLBI отмечают, что в 2024 году объемы попавшей в интернет информации выросли только на 14%, это самая позитивная динамика с 2019 года.

Больше всего утечек происходит в сегменте электронной коммерции — 46% от всех случаев. На втором месте — ретейл (16%), а на третьем — информационно-развлекательные ресурсы (10%). Тем не менее самый большой объем данных мошенники получают с помощью финансового сектора. За период январь-февраль с помощью утечек из микрофинансовых организаций мошенники получили более 80 миллионов записей с личными данными.

В начале 2024 года крупная сеть магазинов одежды и обуви Rendez-vous подверглась масштабной кибератаке, в результате чего были обнародованы личные данные клиентов. В открытый доступ попали ФИО, электронные почты и информация об интернет-заказах. «Известия» уточняют, что тогда в сеть слили более семи миллионов номеров и более четырех миллионов e-mail адресов. В марте из-за утечки данных пострадала сеть ортопедических магазинов «Ортека»: тогда в интернете появилось около четырех миллионов номеров телефонов клиентов сети.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.