В Волгоградской области сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Казань-Адлер. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Единую дежурную диспетчерскую службу.

В РЖД уточнили, что поезд столкнулся с грузовиком в результате чего с рельсов сошли восемь вагонов.

«На перегоне Гремячая — Котельниково в Волгоградской области водитель грузового автомобиля КАМАЗ выехал на железнодорожный переезд и совершил столкновение с проходящим пассажирским поездом №491 Казань — Адлер», — говорится в телеграм-канале РЖД. Там также отмечается, что движение поездов на этом участке приостановлено.

Официальный представитель МВД Ирана Волк добавила, что водитель грузовика госпитализирован.

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