Россиянин убил свою дочь из-за ее наркозависимости и постоянных долгов 

В Магнитогорске в реке Урал нашли тело молодой женщины, которое было завернуто в пакет. По обвинению в убийстве полицейские задержали ее отца, который дал признательные показания, пишет издание 74.ru.

По версии следствия, 64-летний мужчина задушил свою дочь 31-летнюю Александру Бровкину в конце мая этого года. Затем, как сообщается, он принес ее тело в гараж, где по меньшей мере дважды ударил молотком по голове, упаковал в мешок с грузом и обмотал скотчем. Через несколько дней он доплыл на надувной лодке до середины реки Урал и сбросил тело в воду. А через несколько дней написал заявление о пропаже дочери.

Девушка числилась пропавшей без вести несколько месяцев. Ее искали волонтеры поискового отряда «Легион-спас 74». В середине июля люди, отдыхавшие на пляже, заметили в реке странный пакет, а когда его достали из воды, то выяснилось, что в нем находится тело женщины, сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

«Преступный след привел стражей порядка к самому заявителю — отцу найденной в реке женщины. По предварительным данным, мужчина совершил особо тяжкое преступление в результате внезапно возникшего конфликта с его дочерью», — сообщили в региональном МВД.

Издание 74.ru. утверждает, что Бровкина принимала наркотики, а деньги на них постоянно занимала у знакомых, которые требовали возвращение долгов у ее родителей.

«Весной отец уже не смог это терпеть», — пишет портал. Издание опубликовало видео следственного эксперимента. На кадрах мужчина показывает, как убивал дочь и избавлялся от тела. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве, обвиняемый находится в изоляторе временного содержания.

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