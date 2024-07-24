В высохшем испанском водохранилище нашли старую церковь и литейный завод

На дне высохшего испанского водохранилища в Каталонии обнаружили целый городской район. Среди относительно сохранившихся построек есть, например, небольшая церковь и Королевский литейный завод, датируемые XVII и XVIII веками, сообщает Би-би-си.

Местный историк Мария Байг рассказывает, что найденные на дне каркасы зданий и несколько каменных фундаментов бывших построек когда-то были частью района Сан-Себастиа, который относился к городу Сан-Льоренс-де-ла-Муга и был построен в 1771 году.

На территории этого района раньше располагался Королевский литейный завод. Со слов Байг, это был первый завод подобного рода в Каталонии и работал вплоть до 1794 года — во время Пиренейской войны его уничтожили французы и он так и не был восстановлен. Церковь же возвели в 1609 году. Местные жители знали о существовании завода и церкви на дне водохранилища, но не понимали, как они выглядят, поэтому были удивлены, когда часть города наконец «всплыла».

«Многие сразу пошли в сторону [литейного] завода. Несмотря на то что они знали про него, они не понимали в точности, что это, и хотели увидеть его вживую. Даже я [такая же] — у меня есть все эти карты и знания [об этом месте], но трудно было представить, как оно выглядит, не посещая его лично. Я была удивлена, когда увидела [руины] — они были больше, чем я ожидала», — рассказала Мария.

Сан-Себастиа ушел под воду в 1969 году после того, как дамба Дариуса Боаделлы рухнула, затопив целый район. Образовавшееся на этом месте водохранилище обеспечивало водой сразу несколько городов, благодаря нему стало возможно орошение местных посевов. Также оно снабжало регион электричеством.

В 2008 году на поверхность стали выходить первые руины района — причиной стала засуха, но тогда до них невозможно было добраться пешком. Позднее, в 2021 году, Каталония объявила из-за сильной засухи чрезвычайное положение: уровень воды в хранилище упал до самой низкой точки за всю историю, а руины становились все более доступными.

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