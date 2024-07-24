Судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике

Рыболовецкое судно Argos Georgia затонуло в южной части Атлантического океана. На борту находились 27 членов экипажа, среди которых были граждане России, пишет The Guardian со ссылкой на местные власти.

Как сообщается, 10 членов экипажа, включая капитана, граждане Испании. Также на борту кроме россиян находились граждане Индонезии, Уругвая и Перу. Издание сообщает, что по меньшей мере восемь человек погибли, а еще семь числятся пропавшими без вести.

Судно под флагом острова Святой Елены вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля экипаж подал сигнал о «неконтролируемом затоплении». Как сообщается, в этот момент судно находилось в 200 морских милях к востоку от столицы Фолклендских островов Стэнли.

Associated Press отмечает, что в спасательной операции участвовали несколько судов, а также вертолет, но поиски пришлось временно прекратить из-за шторма и ветреной погоды.

Спасательная операция возобновилась 23 июля. Четырнадцать членов экипажа затонувшего судна смогли добраться до спасательных надувных плотов. Их подобрали прибывшие на помощь суда. Поиски семерых пропавших без вести продолжаются.

Как сообщают СМИ, в ходе спасательной операции удалось найти тела погибших членов экипажа, они пока не опознаны. Ранее сообщалось, что погибли шесть человек. В то же время издание EFE, ссылаясь на данные испанского автономного сообщества Галисия сообщило о восьми погибших.

Затонувшим судном Argos Georgia управляет частная британо-норвежская компания Argos Froyanes Ltd.

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