Полицейский застрелил вызвавшую 911 темнокожую женщину

В городе Спрингфилд штата Иллинойс полицейский убил темнокожую женщину, которая позвонила на номер 911 с сообщением, что в ее дом мог проникнуть неизвестный. Видео с нательной камеры коллеги убийцы опубликовало CNN.

Убийство 36-летней Сони Месси произошло 6 июля, на выходных по случаю американского Дня независимости. Женщина вызвала полицию ранним утром, еще затемно. Прибыв на место, два полицейских вошли за ней внутрь дома и сначала стоя наблюдали, как Соня ищет свое удостоверение личности.

На видео с камеры видно, как заместитель шерифа округа Сангамон Шон Грейсон попросил женщину убрать с плиты полную воды кастрюлю словами: «Пока мы здесь, нам не нужен огонь». Соня подошла к плите, сняла кастрюлю и внезапно дважды повторила фразу «Я осуждаю тебя во имя Иисуса». Полицейский в ответ выхватил пистолет и, матерясь, пригрозил выстрелить ей в лицо.

Месси пробормотала «Хорошо, простите». Грейсон крикнул «Брось эту блядскую кастрюлю!» Женщина стала ставить посуду с кипятком на пол, опустившись на корточки за кухонный стол. И тут Шон, почти полностью потерявший ее из вида, несколько раз выстрелил ей в голову.

На видео видно, как коллега Грейсона предлагает сходить за аптечкой, но тот говорит: «Там уже все».

Прокуратура округа Сангамон вскоре после убийства заявила, что заместитель шерифа неоправданно применил силу к Сони Месси. Его уволили из полиции и задержали без возможности внести залог. Жюри присяжных обвинило Грейсона в убийстве с отягчающими обстоятельствами и неправомерных действиях. Однако он не признал себя виновным.

В конце записи видно, как Грейсон сразу после убийства оправдывает свои действия: «У нее был кипяток, она пришла ко мне с кипятком… Она сказала, что собирается упрекнуть меня во имя Иисуса, и набросилась с кипятком…»

Полиция округа обнародовала видео во вторник, 23 июля. Накануне, 22 июля, представляющий интересы семьи Мэсси адвокат Бен Крамп связал смерть Сони с другими случаями насилия со стороны полиции в отношении темнокожих людей в США: «Пока мы не добьемся справедливости для Сони Мэсси, мы осуждаем эту дискриминационную систему уголовного правосудия во имя Иисуса». В тот же день по улицам Спрингфилда прошло шествие с плакатами «Правосудие для Сони!»На преступление полицейского тредом из трех твитов отреагировал Джо Байден. Президент призвал Конгресс принять наконец «закон Джорджа Флойда» — закон о правосудии в полиции, который Палата представителей не может принять с 2021 года.

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