Главком ВСУ пообещал победить Россию

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский пообещал победить Россию и вернуть оккупированные территории. Для этого Украине надо наращивать темпы мобилизации. Об этом он объявил в интервью британской газете The Guardian.

«Я знаю, что мы победим. Я знаю, как мне это сделать. И я уверен, что мы это сделаем», — заявил Сырский.

Главком ВСУ признался, что армия не сможет достичь ощутимых успехов на поле боя без мобилизации. Украинской армии необходимо создавать новые резервы и бригады, а для этого нужны люди. Сырский предложил живущим за границей украинцам «выполнить свой конституционный долг». Это можно сделать и без возвращения на родину: например, добровольческие отряды формируются в Польше, там же проходит обучение. По словам Сырского, у России получилось найти людей и умножить свои сухопутный войска.

Кроме того, Сырский не отказывается от планов вернуть границы Украины 1991 года. Тогда в составе Украины были те территории, которые сейчас полностью или частично находятся под контролем российских войск — Крым, «ДНР», «ЛНР», а также Запорожская и Херсонская области. Украина не отказывается от планов вернуть аннексированный Крым, который не контролирует 10 лет. Сырский считает эту цель реалистичной, но не уточняет, как именно это произойдет, поскольку «это большая военная тайна».

«Мы сделаем все возможное, чтобы достичь международно признанных границ 1991 года. Мы должны победить, чтобы освободить наших граждан, которые находятся на оккупированных территориях, которые страдают», — заключил главком ВСУ.

В то же время генерал признал преимущество России по многим показателям. По его данным, за Россию воевали порядка 520 тысяч солдат, при этом их число планируют увеличить до 690 тысяч к концу 2024 года. С 2022 года количество российских танков удвоилось, а артиллерийских систем стало втрое больше, заявил Сырский.

Интервью Сырского вышло в тот же день, что и заявление главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы о переговорах с Россией. Кулеба заявил о готовности Украины выйти на диалог с Россией при условии, что Москва будет вести переговоры добросовестно. Пока что, по словам главы МИД, с российской стороны не исходит желания начать переговорный процесс. В то же время с 2022 года в Украине действует указ, закрепляющий невозможность вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

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