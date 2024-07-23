Используемое при трансплантации лекарство может продлить женскую фертильность на пять лет

Группа ученых из Колумбийского университета проводят исследование рапамицина — иммунодепрессанта, обычного применяемого для предотвращения отторжения органов при трансплантации. Предварительные результаты показали, что его употребление может продлить женскую фертильность на пять лет и помочь прожить более долгую и здоровую жизнь. Оно безопасно для молодого поколения, сообщает The Guardian.

Ведущая исследование профессор медицины Юшин Су считает, что данные, которые они получили из первичных исследований, показывают, что существует реальная возможность замедлить старение женских яичников на 20%.

«Результаты исследования — первого за всю историю — очень, очень захватывающие. Они указывают на то, что у тех [женщин], кто страдает от возрастных проблем с фертильностью, появляется настоящая надежда, — сказала Су. — Ранние результаты показывают, что теперь у нас точно есть возможность достичь главной цели — использования рапамицина для продления жизни яичников, чтобы задержать менопаузу, увеличить продолжительность и улучшить качество жизни женщин в целом».

Во время исследования одной группе давали настоящий препарат, а другой — плацебо. Участницы обеих групп заявляли об улучшении состояния. Согласно результатам другого исследования, употребление рапамицина увеличивает продолжительность жизни на 9–14% и восстанавливает иммунную систему.

Участницам испытания давали небольшую дозу препарата: пять миллиграммов в день на протяжении трех месяцев против 13 миллиграммов, которые обычно дают людям, пережившим трансплантацию. Ученые отмечают, что дозировка имеет критическое значение — если ее поднять, овуляция может прекратиться вовсе.

Первая фаза исследований рапамицина будут будет длиться еще два года, но ученые уже положительно отзываются об открытии. Так, доктор Дженнифер Гаррисон, нейробиолог из Института исследований старения Бака, заявила, что ранние результаты «знаменуют собой смену парадигмы в биомедицинских исследованиях женского здоровья».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.