В Ливане перелетных птиц убивают ради лайков

Браконьеры, проживающие у горы Тербол в северном Ливане, убивают птиц, мигрирующих из Африки в Евразию. Каждый год от их рук погибают 2,6 миллиона особей, пролетающих над Ливаном, свидетельствуют данные защитников дикой природы. Браконьеры публикуют видео того, как они стреляют по животным, в социальных сетях, в частности, в тиктоке — зоозащитники считают, что птиц убивают именно из-за социальных сетей, сообщает The Guardian.

Несмотря на то что в Ливане законодательно запрещено убивать перелетных птиц, у властей практически нет возможности соблюдать исполнение закона: виной всему, прежде всего, война с Израилем на южной границе страны. Браконьеры остаются безнаказанными, и защитники дикой природы часто находят гильзы и валяющиеся на земле трупы птиц.

По мнению Майкла Савана, главы Ливанской ассоциации перелетных птиц, «давняя традиция» убивать животных вернулась благодаря двум новым факторам, связанным с прогрессом, — новому оружию, обладающему высокой точностью, и социальным сетям.

«Они истребляют птиц за лайки. Если бы им негде было публиковать такие видео, они бы не стреляли по птицам», — заявил Саван.

Он также добавил, что неоднократно отправлял жалобы в поддержку соцсети, но компания оспорила эту жалобу, заявив, что видео не нарушают правила платформы.

Фуад Итани, президент Ассоциации за сохранение птиц в Ливане, считает, что критически важно остановить браконьеров — в ином случае это будет иметь последствия для природы, так как часто целью охотников становятся и хищные птицы: например, малый подорлик и ястреб-перепелятник. Они охотятся на грызунов и поддерживают баланс экосистемы.

«Птицы играют ключевую роль в борьбе с вредителями, опылении растений и распространении семян — эти факторы имеют решающее значении для поддержания экологического баланса. Без этих птиц количество вредителей вырастет, снизится уровень опыления [растений] и уменьшится разнообразие растительности», — заявил Итани.

Более того, в последние годы виды птиц, типичные для более засушливых регионов африканского континента, стали мигрировать через северный Ливан из-за глобального потепления. Среди них, например, трехполосная ржанка, белогрудая каменка и курдистанская каменка — браконьеры стали убивать и их.

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