Россиянам начали угрожать штрафами за репосты «СМИ-иноагентов»

Журналист Кирилл Кривошеев получил письмо из Минюста с предупреждением об ответственности за публикацию «иноагентских» материалов без соответствующей маркировки.

Речь идет о репортаже журнала «Холод», автором которого является сам Кривошеев. В публикации рассказывается о намерении Азербайджана вернуть в Карабах сотни тысяч человек.

Кривошеев рассказал «Холоду», что он отредактирует пост, добавив информацию об «иноагентском» статусе издания.

«Я знаю, что многие люди делали так и раньше — осторожничали и упоминали всех иноагентов в своих публикациях. Я считал это унизительным, и к тому же это требование для СМИ, а не для физлиц. Если же теперь государство взялось и за физлиц, грозя штрафами по 50 тысяч рублей, то выбор остается только один — подчиниться или копить штрафы, рано или поздно заработав уголовное дело. Я это себе позволить не могу, поэтому подчинюсь», — прокомментировал произошедшее сам Кривошеев.

Ранее подобные предупреждения от Минюста также получили другие частные лица, среди которых адвокаты Виктор Дроздов и Роман Мельниченко. От Дроздова Минюст потребовал удалить из его телеграм-канала с 180 подписчиками материал газеты The Moscow Times, также признанной российскими властями «СМИ-иноагентом». Речь идет о репосте статьи издания о расширенных полномочиях, которые получил Центробанк. Дроздов сделал его еще в декабре 2023 года.

В письме Минюст требует, чтобы Дроздов «устранил нарушение до 27.09.2024 и сообщил об этом». В противном случае ведомство грозит штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.

Как пишет «Медуза», это, предположительно, первый случай рассылки министерством таких предупреждений. В свою очередь, юрист Михаил Беньяш, благодаря постам которого стало известно о получении предупреждения Дроздовым, отметил, что себестоимость письма Минюста «равна стоимости пары бумажек плюс почтовые расходы». «Очень дешево, зато ведет к запугиванию всей аудитории и повальной самоцензуре», — добавил он.

В письме, адресованном Мельниченко, Минюст требует удалить репост издания SOTAVision, которое также признано в России «иногаентом». В связи с этим адвокат решил устроить «итальянскую забастовку». Он планирует раз в неделю отправлять в Минюст официальные обращения с требованием предоставить «доказательства того, что SOTAvision имеет статус иноагента, что те публикации размещались на ресурсе, принадлежащему этому изданию, и так далее».

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