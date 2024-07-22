Суд в Берлине приговорил критика Путина к пяти годам тюрьмы

Земельный суд Берлина вынес приговор 56-летнему российскому оппозиционеру Дмитрию Баграшу, который попытался поджечь здание, где проживали сотрудники РИА «Новости». Россиянин признан виновным по статьям о попытке убийства с отягчающими обстоятельствами и попытке поджога, его приговорили к 5 годам и 4 месяцам лишения свободы. О сути дела пишет немецкое издание Deutsche Welle.

В ночь на 24 апреля 2022 года подсудимый пробрался к дому сотрудников государственного российского агентства в Берлине и оставил возле здания самодельное зажигательное устройство. Его обнаружили лишь спустя две недели, когда неизвестный бросил в то же здание бутылку и разбил ею окно. На место вызвали патруль, который нашел канистру с проводами. Устройство не сработало, но, по версии следствия, Баграш планировал, что оно взорвется.

Таким образом Баграш хотел продемонстрировать свое отношение к журналистам госагентства. «Он писал в социальных сетях, что хочет отправить их всех в ад, и что у них под ногами должна гореть земля, и поэтому он установил это устройство в доме, где они живут», — объясняет его мотивы пресс-секретарь суда Лиза Яни.

В ходе расследования обнаружилось еще несколько эпизодов, в которых был замешан россиянин. Прокуратура предъявила Баграшу обвинение в мошенничестве при получении государственной помощи для малого бизнеса в начале пандемии COVID-19, а также в незаконном подключении к городским сетям электро- и газоснабжения. По всем статьям его признали виновным.

Баграш известен протестными акциями в Берлине, которые он начал организовывать после ареста Алексея Навального. Он устраивал фотовыставки перед посольством России в Берлине, организовывал протестный лагерь рядом с Бранденбургскими воротами и открыто критиковал Владимира Путина. Главный судья по делу Томас Грос признался, что разделяет политические взгляды Баграша по поводу ситуации в России. В марте 2022 он даже объявлял минуту молчания в память о погибших на войне украинцах. Однако Грос уточнил, что процесс по делу о поджоге носит сугубо уголовный характер, а не политический.

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