В работе аэропортов и компаний по всему миру произошел сбой из-за Windows

Аэропорты, банки и компании по всему миру сообщили о проблемах из-за масштабного сбоя в работе операционной системы Windows компании Microsoft. Об этом сообщает Reuters.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, утром 19 июля ряд крупных американских авиакомпаний, включая Delta, United и American Airlines, отменили все свои рейсы из-за проблем со связью, передает CNN.

Массовый технический сбой также привел к хаосу в аэропорту Сиднея, утверждает РИА «Новости». По информации агентства, там не работают стойки регистрации, а прибывшие пассажиры не могут получить багаж. Индийские авиакомпании сообщили о перебоях в своей работе, ряд рейсов задерживается.

О проблемах также предупредили аэропорты Берлина и Мельбурна. Авиакомпания Turkish Airlines сообщила о проблемах с системой бронирования билетов.

В то же время, как сообщает РИА «Новости», глобальный сбой не затронул работу аэропортов «Домодедово» и «Шереметьево». Госагентство, ссылаясь на авиакомпанию Red Wings, пишет, что российские перевозчики «уже давно перешли на отечественную систему бронирования».

Американский портал The Verge сообщает, что причиной стала критическая ошибка при загрузке устройств, работающих на базе Windows, известная как синий экран смерти (BSOD).

Из-за сбоя прервал вещание британский телеканал Sky News. Со сложностями в обслуживание клиентов столкнулись крупнейшие банки Австралии и ЮАР. Банк Израиля также заявил о том, что сбой оказал «частичное влияние на банковскую систему страны».

В компании Microsoft заявили, что сейчас предпринимаются «действия по устранению неполадок», которые привели к сбою в работе IT-систем по всему миру.

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