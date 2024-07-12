В России рекордно выросло количество «шпионов»

По подсчетам «Холода», за последние полтора года в России за шпионаж осудили не менее 32 человек. Это больше, чем за период с 2010 по 2022 годы.

Согласно судебной статистике, за весь период с 2010 по 2022 годы было осуждено всего 24 человека. Бывали года, когда не было осуждено вообще ни одного «шпиона», прежний максимум — четыре «шпиона» в год. Теперь же ситуация радикально изменилась.

В 2023 году за шпионаж против России осудили 15 человек, а за первые шесть месяцев 2024 года — уже 17. «Холод» обнаружил информацию о еще 17 обвиняемых за шпионаж на сайтах судов и в СМИ. Если всех их успеют осудить до конца года, по итогам 2024 года Россия осудит рекордные 34 человека.

Практически всем, против кого заводятся уголовные дела, выносят обвинительные приговоры. Исключение за последние полтора года случилось всего одно: когда дело закрыли из-за смерти подсудимого.

По словам адвоката «Первого отдела» Евгения Смирнова, в большинстве случаев осужденным за шпионаж в последние полтора года назначают 12-15 лет колонии. Чаще всего «шпионами» нового времени назначают жителей Украины, которые, по мнению следствия, в сотрудничестве с украинскими спецслужбами добывают и передают украинской стороне информацию о российских военных или администрациях на оккупированных территориях.

Нередки случаи, когда обвиняемых в шпионаже пытают. Дела против граждан Украины проходят в тишине: родственники ничего не знают об обвинениях против них, а защищают их адвокаты по назначению. Подробнее о новом всплеске шпиономании читайте в материале «Холода».

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