В Подмосковье разбился пассажирский Sukhoi Superjet

Он потерпел крушение в районе деревни Апраскино в Коломенском районе Московской области. Об этом сообщает Baza. Информацию о падении самолета подтверждают оперативные службы, пишут госагентства.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на предварительные данные оперативных служб, борт выполнял тестовый полет после планового ремонта. По предварительной информации Baza, самолет разбился после взлета.

Телеграм-канал пишет, что погибли три члена экипажа. Это также подтверждает ТАСС. Агентство, ссылаясь на оперативные службы, сообщает, что погибли трое пилотов. О том, что в самолете находились пилоты-тестировщики также пишет телеграм-канал Shot.

Источник РИА «Новости» в экстренных службах сказал, что место падения самолета пока не нашли. Агентство пишет, что самолет упал в лесу и взорвался.

«Борт упал в лесном массиве. В самолете находились 3 члена экипажа. По предварительной информации, они погибли. Жертв среди населения нет», — позже сообщили в МЧС.

По предварительным данным телеграм-канала «Авиаторщина», Sukhoi Superjet принадлежит авиакомпании «Газпромавиа».

РИА «Новости», ссылаясь на Минпромторг, утверждает, что потерпевший крушение Sukhoi Superjet «не был полностью импортозамещенный». По данным агентства, борт принадлежал одной из гражданских компаний, чье название не сообщается. Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела по факту крушения самолета.

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