Россиянин рассказал о поездке в детский лагерь Северной Кореи 

Россиянин Юрий Фролов рассказал CNN о своей поездке в лагерь Северной Кореи, когда он был подростком. По его словам, единственное отличие от российских лагерей было в том, что там не работал интернет.

Фролову сейчас 25 лет, а в северокорейский лагерь он отправился летом 2015 года. Двухнедельная поездка обошлась его семье в 500 долларов. Он рассказал, что в лагере Songdowon International отдыхали дети из разных стран, включая Лаос, Нигерию, Танзанию и Китай, а вот пообщаться с северокорейскими детьми им разрешили только в последний день, вероятно, чтобы предотвратить любой обмен опытом.

По словам Фролова, детям в лагере предлагали типичные летние развлечения — пляжные прогулки и соревнования по строительству замков из песка. Однако там были особенные ритуалы, например, дети чистили статуи бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Как пишет CNN, одним из странных занятий в лагере была компьютерная игра, где играя за хомяков в танке нужно было разрушить американский Белый дом.

«Многие вещи казались фальшивыми, особенно здания науки и инноваций. Они не были убедительными даже для ребенка. Это был не совсем ужасный опыт. Мне было просто скучно. За исключением отсутствия интернета, это было похоже на любой базовый российский лагерь для детей», — вспоминает Фролов.

Он также рассказал, что в Пхеньяне совсем юная девочка надела платье, стилизованном под американский флаг. «Удивительно, но никто на нее не рассердился, хотя ей и сказали больше так не одеваться. Это был странный момент в такой контролируемой обстановке», — поделился Фролов.

Одной из главный проблем он назвал еду в лагере. Все две недели он ел в основном только рис, картофель и хлеб, потеряв за это время 5 килограммов. Однако несмотря на это и атмосферу строгого контроля Фролов вернулся в этот лагерь и на следующий год.

В начале июля стало известно, что около 200 школьников из Приморского края этим летом посетят пионерский лагерь в Северной Корее. При этом северокорейские дети, как сообщалось, отдохнут детском центре «Океан» под Владивостоком.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.