В Латвии активистку приговорили к трем годам за поддержку войны и флаг со словам «Путин мой друг» 

Рижский городской суд приговорил активистку Елену Крейле к трем годам лишения свободы за оправдание российской агрессии и размещение символики России. Об этом сообщают латвийское агентство Jauns и портал Delfi.

По версии следствия, Крейле с 7 марта по 15 июня 2023 года публично выражала свою поддержку России. Так, в окнах своего дома она повесила самодельные флаги России. На одном из них была надпись «Путин мой друг».

Суд признал активистку виновной в оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений (ст 74.1 УК Латвии). Прокурор просил назначить ей наказание в виде трех лет и шести месяцев заключения. Крейле не признала вину.

Осенью 2023 года активистке назначили условное наказание в виде одного года лишения свободы за оправдание геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, напоминает Jauns.

Как пишет Delfi, дело против Крейле возбудили из-за того, что она регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая поддержку российской агрессии в Украине с помощью предметов одежды или аксессуаров.

Jauns добавляет, что она также носила сумку с литерой Z, которая используется российскими пропагандистами как символ поддержки российской агрессии.Сторона обвинения обжаловала этот приговор, посчитав его слишком мягким. Новое рассмотрение пройдет в сентябре.

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