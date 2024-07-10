Украинцы и россияне заметили в небе необычный светящийся объект 

Жители некоторых регионов России, Украины и Беларуси в ночь на 10 июля видели в небе необычный светящийся шар. Видео его пролета над Калужской, Тульской и Ростовской областями опубликовал проект Starvisor.

Объект также видели жители Москвы, Петербурга, Белгородской, Воронежской, Брянской областей и Ставропольского края.

Как оказалось, это была европейская ракета-носитель Ariane 6, которую запустили поздно вечером во Французской Гвиане с космодрома Куру. Ракета сделала три витка вокруг Земли. Лучше всего ее было видно во время второго круга, когда работали двигатели.

«Узор, созданный выхлопными газами ракеты, временами напоминал имперский истребитель из старых добрых Звездных войн», — пишет Starvisor.

Около 23 часов по московскому времени ракета-носитель, как сообщается, успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров.

«Новое поколение семейства ракет Ariane стартовало успешно и фактически восстановило европейский доступ к космосу», — заявил генеральный директор Европейского космического агентства Йозеф Ашбахер.

В рамках трехчасового полета была испытана система многоразовой активации двигателей верхней ступени. Она позволяет запускать двигатель до четырех раз, что должно расширить возможности по выводу аппаратов на разные орбиты, а также позволить возвращать ступень на Землю по завершении миссии.

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