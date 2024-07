Семью ведущего «Би-би-си» расстреляли из арбалета

На северной окраине Лондона мужчина с арбалетом расстрелял жену и двух дочерей спортивного комментатора «Би-би-си» Джона Ханта. Полиция прямо сейчас ищет 26-летнего Кайла Клиффорда, которого подозревает в убийстве. Уточняется, что это бывший молодой человек самой младшей дочери в семье, сообщает британская The Times.

Тройное убийство произошло поздним вечером вторника, 9 июля, в местечке Буши на юге графства Хартфордшир. 61-летняя Кэрол Хант, 28-летняя Ханна и 25-летняя Луиза были найдены мертвыми в собственном доме — а камеры наблюдения запечатлели идущего по этому же переулку молодого мужчину с арбалетом. После убийства мужчина на видеозаписи шел в обратном направлении, неся покрытый простыней предмет.

Джон Хант во время убийства комментировал для радио конные скачки на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона, уточнило «Би-би-си».

Полиция вскоре после сообщения о преступлении начала искать вооруженного убийцу — жители северных окраин британской столицы рассказывали о кордонах вооруженных людей и поднятых в воздух вертолетах. В местных школах ввели ограничения: где-то прекратили занятия, где-то решили не выпускать детей на игровые площадки.

Главный подозреваемый, Кайл Клиффорд, жил неподалеку, в районе Энфилд. Однако дома молодой человек давно не появлялся, рассказали соседи. Мужчина служил в гвардейском бронетанковом Его Величества Драгунском гвардейском полке, поэтому полиция объявила, что считает своей самой важной задачей «как можно скорее убрать его с улиц».

Have you seen Kyle Clifford? 🚨



Detectives investigating a triple murder in #Bushey yesterday evening (Tues 9 July) are actively seeking Clifford who is wanted in connection with the incident.



He could be in #Hertfordshire or North #Londonhttps://t.co/2GuRTmAYjM pic.twitter.com/q790A1rlva