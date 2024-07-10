На саммит НАТО по Украине пригласили тиктокеров

Блогеров из TikTok и Instagram пригласили посетить саммит НАТО, на котором будет обсуждаться возможность вступления Украины в военный альянс. На саммит съедутся все страны-члены НАТО, а также президент Украины Владимир Зеленский. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Саммит Североатлантического альянса проходит с 9 по 11 июля в Вашингтоне. В этом году страны альянса соберутся в 75-й раз. Для освещения событий «юбилейного» саммита организаторы пригласили 16 блогеров из Великобритании, Франции и США. Еще 10 американских блогеров пригласили лично Пентагон и Госдеп США. НАТО полностью оплатило блогерам транспортные расходы. При этом представитель альянса уверяет, что НАТО не будет платить им за публикации и редактировать их контент.

НАТО приходится мыслить нестандартно, чтобы завлечь молодую аудиторию в свою повестку, объясняет Bloomberg. У традиционных СМИ не получается доносить до зумеров позицию военного блока. Альянсу необходимо заручиться общественной поддержкой, чтобы противостоять мнению о необходимости сокращения финансирования Украины. Такого мнения придерживается, например, Дональд Трамп, который сам зарегистрировался в TikTok месяц назад. Его первое видео набрало 145 миллионов просмотров.

Имена приглашенных блогеров не раскрываются, но один из них уже засветился в Twitter НАТО. Блогер Энтони Полкари, у которого более 202 тысячи подписчиков в Instagram, записал видео об истории НАТО. Сам Полкари постит в TikTok видео о концепте «яркой маскулинности» (vibrant masculinity) в противовес традиционной маскулинности и рассказывает о жизни 25-летнего холостяка в Вашингтоне.

Еще одна приглашенная блогерка — 22-летняя Аманда Раунд. На ее TikTok подписаны более 160 тысяч человек. Обычно она выкладывает видео с советами для студентов по поступлению и учебе в Канаде, ее целевая аудитория — девушки от 16 до 24 лет. Сама Раунд сказала, что ей важно показать своим подписчикам работу НАТО. Она хочет осветить позиции Североатлантического альянса по вопросам обороны и изменения климата.

Альянс не в первый раз обращается к молодым блогерам за помощью в освещении своих мероприятий. В апреле генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил девять блогеров посетить штаб-квартиру альянса в Брюсселе. Их пригласили поучаствовать в кампании «Защитим будущее». Похожую акцию проводили и в 2022 году. Ее цель — привлечь молодежь к политике НАТО и напомнить о роли альянса в обеспечении безопасности. В пресс-релизе альянса сказано, что именно благодаря НАТО молодежь может жить, работать и учиться, «в то время как сегодня во всем мире эти свободы находятся под угрозой со стороны авторитарных режимов».

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