В Приморье построят центр подготовки снайперов с программами для детей

Под Владивостоком в Надеждинском районе Приморского края построят центр подготовки снайперов «Восток». Об этом в своем телеграм-канале сообщил местный губернатор Олег Кожемяко. По его словам, такое решение было принято во время рабочей поездки в Приморский край вице-премьера и полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

«Площадку для будущего полигона осмотрели вместе полпредом, министром развития Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и Героем России, председателем МОО “Федерация боевого снайпинга” Ярославом Якубовым. Это именно он в составе 155-й гвардейской бригады морской пехоты возглавлял отряд тяжелых снайперов, который добился серьезных успехов в зоне СВО», — написал Кожемяко.

Он отметил, что центр снайпинга, который планируется построить, будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров. По словам Кожемяко, недостатка в инструкторах с боевым опытом, которые готовы «передавать свои знания молодым ребятам», нет.

Также губернатор сообщил, что в будущей школе снайперов планируется проводить детские и юношеские военно-патриотические программы, а также спортивные и военно-прикладные мероприятия.

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В свою очередь, Трутнев уточнил, что общая площадь новой школы снайперов составит 850 гектаров. Там будут построены крытые и открытые стрелковые галереи, где можно будет отрабатывать навыки стрельбы на дистанциях до двух с половиной километров.

«В Приморье есть те, кто могут обучать и делать это хорошо. Необходимо, чтобы наши бойцы были лучше всех в мире подготовленными. Тогда мы победим», — сказал полпред президента.

В заметке на его официальном сайте говорится, что обучение и тренировочные занятия для детских и юношеских организаций будут проходить в рамках начальной военной подготовки.

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