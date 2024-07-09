В России задержали избивавших палками людей участников «шариатского патруля»

В Кабардино-Балкарии задержали десятерых участников «шариатского патруля», которых обвиняют в избиении людей, чье поведение не соответствовало их религиозным убеждениям. Об этом пишет РИА «Новости», ссылаясь на региональное МВД.

«Участники так называемого "шариатского патруля" на территории Тырныауза и его окрестностях находили граждан, чье поведение и образ жизни, по их мнению, не соответствует их религиозно-экстремистским убеждениям…, оказывали на потерпевших психологическое давление, причиняли им телесные повреждения», — говорится в сообщении МВД.

Там также отмечается, что участники «шариатского патруля» избивали людей палками. Силовики сообщили, что от их действий пострадали по меньшей мере 14 человек.

По данным МВД, организовал «экстремистскую группу» 40-летний житель города Тырныауза. Как отмечается, в нее вошли еще девять местных жителей в возрасте от 26 до 54 лет. По версии следствия, они избивали и оказывали давление на людей вплоть до ноября прошлого года.

Читать еще Как россияне воспринимают войну спустя два года Рассказываем главное из большого исследования независимых социологов

Против организатора «шариатского патруля» следователи возбудили уголовное дело по статье о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК). Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Остальных девятерых участников обвиняют в «участии в экстремистском сообществе» (ч. 2 ст. 282.1 УК). Эта статья предусматривают наказание от двух до шести лет заключения.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.