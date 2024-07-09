Критиковавший спецслужбы россиянин пропал в Хорватии после задержания

В Хорватии после задержания местными силовиками перестал выходить на связь российский антивоенный активист Владислав Ариничев. Об этом сообщает телеканал «Дождь», ссылаясь на «Мемориал».

Там рассказали, что Ариничев пропал 4 июля. Утром этого дня он встал в одиночный пикет на площади Святого Марка в столице Хорватии Загребе. Поводом для акции стали депортации россиян из Хорватии, которые активист считает незаконными. Во время пикета Ариничева задержали полицейские.

Как предположили в «Мемориале» поводом для задержания стала футболка, в которой активист вышел на пикет. На ней было написано «Fuck SOA» (SOA — аббревиатура местной спецслужбы, которая отвечает за выдворение иностранцев из страны). После задержания Ариничев успел сообщить, что его хотят оштрафовать за оскорбление силовиков, после чего связь с ним прервалась.

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Весной 2022 года российский суд оштрафовал Ариничева на 35 тысяч рублей по делу о «дискредитации» армии. Поводом для штрафа стал опубликованным им видеоролик с критикой российского вторжения в Украину. Вскоре после этого активист покинул Россию, а в конце 2022 года оказался в Хорватии и попросил там политическое убежище.

В ноябре 2023 года стало известно, что против Ариничева в России возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. Как сообщалось, поводом послужили его антивоенные высказывания.

Как сообщает «Дождь», в Хорватии Ариничев активно выступал в поддержку политических беженцев и критиковал местные спецслужбы за давление на них.

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