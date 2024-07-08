У телецентра «Останкино» изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ»

В ночь на 6 июля в Москве трое мужчин изнасиловали сотрудницу «Матч ТВ», когда та возвращалась с работы домой. Первым об этом написал телеграм-канала Baza, а затем подтвердила заместитель гендиректора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки. Задержаны трое подозреваемых.

По данным Baza, нападение произошло около половины третьего ночи, когда женщина возвращалась с работы из телецентра «Останкино» и проходила мимо Останкинского пруда.

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«Мы находимся на связи с пострадавшей и всячески поддерживаем коллегу, с которой произошло ужасное. Все наши мысли – с ней», — написала Канделаки в своем телеграм-канале, пообещав приложить все усилия, чтобы наказать «насильников по всей строгости закона».

Следственный комитет возбудил уголовное дело против трех подозреваемых, граждан Узбекистана. Глава СК Александр Бастрыкин взял его под личный контроль.

«Подозреваемые задержаны, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения»,— говорится в сообщении ведомства в телеграме.

Первого подозреваемого, как пишет Baza, силовики задержали спустя 40 минут после изнасилования. Им, по информации канала, оказался 24-летний гражданин Узбекистана. После этого полицейские задержали еще двоих подозреваемых 22 и 25 лет.

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