Тысячи украинских госслужащих «подсели» на ставки и казино

Около шести с половиной тысяч украинских госслужащих задекларировали более 156 миллионов гривен (более 346 миллионов рублей), которые были выиграны на ставках, в онлайн-казино и лотереях. О проблеме лудомании среди украинских чиновников пишет издание «Слідство.Інфо».

Наибольший выигрыш указывает в своей декларации полицейская Косовского районного отделения полиции Ивано-Франковской области Ольга Худык. Задекларированная сумма составляет почти 44 миллиона гривен. Худык объяснила, что эти деньги — выигрыш ее мужа, оперуполномоченного в том же отделе полиции. Однако супруг заявил, что указанная сумма является ошибкой при заполнении декларации, а сам он не играл уже год.

Издание утверждает, что подобные доходы в декларациях могут быть частью схемы по уклонению игорных заведений от налогов. «Некоторые казино разбрасывали деньги на случайных людей. Это проявлялось уже тогда, когда люди начинали готовить декларацию и видели какие-то поступления, официально никогда на карточку не заходившие», — объясняет депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.

Выигрыши от ставок декларировали и представители судебной системы Украины. Прокурор Сокальского отдела Червоноградской окружной прокуратуры Богдан Буцкий за 2023 год он указал выигрыш в 891 тысячу гривен. Прокурор объяснил, что эту сумму он заработал за год. Как правило, он играл на ставках после рабочих поездок в Донецкую область. На ставках попалась и судья Сколевского районного суда Львовской области Виктория Курницкая. Ее точный доход не указан. Она объясняет, что делала ставки в негативный период своей жизни.

«С марта я уже не играю. А так у меня было депрессивное состояние, потому и играла. У меня минуса не было, потому я на этой радостной ноте и решила остановиться. Я же психически здорова», – рассказывает Курницкая.

Чиновники также записывали выигрыши на имена своих детей. Руководитель службы по безопасности критической инфраструктуры аппарата СНБО записала выигрыш в более 2 тысяч гривен на свою дочь Екатерину, которая занимает пост в Госспецсвязи. Судья Заречненского районного суда Ровенской области задекларировал три выигрыша своего сына Олега на общую сумму более 70 тысяч гривен. Сейчас сын судьи не зарабатывает ставками и занимает пост в одной из госструктур Украины.

С 2020 года в Украине официально разрешена деятельность казино. В марте на сайта президента республики появилась петиция с предложением снова запретить казино в стране. Ее внес военный, позднее погибший в ходе войны с Россией. Президент Владимир Зеленский рассмотрел петицию и провел совещание по проблеме лудомании в украинском обществе.

В апреле украинским военным запретили играть в казино. До принятия закона в Верховной Раде утверждали, что 90% личного состава ВСУ страдают от игровой зависимости, что сказывается на моральном состоянии военных.

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