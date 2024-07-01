СМИ: Украину и Россию ждет «смертоносное лето» без успехов на фронте

Россию и Украину ожидает «смертоносное лето» на фронте, которое не принесет значительных территориальных выгод ни одной из сторон. Об этом предупреждают журналисты и эксперты The Wall Street Journal.

Линия фронта растянулась на более чем тысячу километров, обе стороны хорошо укрепили свою оборону. Таким образом, пишет WSJ, воюющие силы должны будут искать бреши в практически статичной линии обороны. Такая тактика ведения боевых действий принесет тысячи жертв без особых завоеваний на земле.

При сложившейся ситуации Украина и Россия решили применять глубокие удары в тыл противника в надежде получить преимущество перед зимним периодом. Так, Россия наносит удары по инфраструктуре городов Украины, ВСУ пытаются атаковать Крым с помощью ракет большой дальности, предоставленных США.

Журналисты признают, что главная задача для Украины — удержать с помощью западного оружия завоеванные позиции. Тем временем Россия пытается продолжить наступление, жертвуя личным составом ради небольших территориальных завоеваний. Украинская разведка не уверена, есть ли у России планы на крупномасштабные наступательные действия. Высокопоставленный источник в военных кругах Украины уверен, что у российских войск сейчас недостаточно людей для наступления на Харьков. «Перемещение войск туда ослабит другие участки фронта», — объясняет он.

«Хотя Россия все еще добивается некоторых дополнительных успехов на поле боя, есть ощущение, что украинцы действовали стратегически в некоторых своих ударах и движениях и держались», — оценил ситуацию представитель Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным.

В июне у российской армии получилось занять позиции у восточной окраины города Часов Яр. Однако успехи на фронте стоят России большого количества военных. Западная разведка даже назвала 14 мая «худшим днем для России с начала войны», когда в ходе продвижения в районе Авдеевки российские войска потеряли за один день около полутора тысячи человек. «За достижения России пришлось заплатить довольно ужасную цену», — высказался представитель западной разведки.

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