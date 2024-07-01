Петербург накрыл мощный ураган 

Вечером 1 июля на Санкт-Петербург обрушился мощный ливень с сильным шквалистым ветром. В результате урагана, по предварительным данным МЧС, один человек погиб, еще по меньшей мере двое пострадали.

По информации «Фонтанки», из-за падения дерева в Московском районе Петербурга погибла 36-летняя женщина. Об этом изданию сообщили в пресс-службе местной администрации.

Порывы ветра в некоторый районах города достигали 31 метра в секунду не только валили деревья, но и срывали кровлю с домов. По данным МЧС, повреждены 10 легковых автомобилей. Например, дерево упало на машину на Санкт-Петербургском шоссе.

На одной из стройплощадок Петербурга шквалистый ветер повалил строительный кран, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе администрации Невского района.

На Шуваловском проспекте, судя по распространенным видео, образовалась пылевая буря.

В аэропорту Пулково вводили режим «гроза на аэродроме». На время непогоды там приостанавливали взлет и посадку самолетов.

Кроме того, из-за непогоды остановились некоторые пригородные электрички, утверждает «Фонтанка». По данным издания, состав, который направлялся в сторону Петербурга, остановился в районе деревни Лаврики во Всеволожском районе Ленинградской области. Как отмечается, людям пришлось идти по путям до ближайшей станции.

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