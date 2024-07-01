Родители корейских хикикомори добровольно изолируются в попытке понять переживания своих детей

Родители южнокорейских хикикомори участвуют в 13-недельной образовательной программе, призванной научить родителей лучше понимать собственных детей. В рамках этой программы они живут на «Фабрике Счастья» — в крохотных комнатах, напоминающих тюремные камеры, где есть только небольшое отверстие для передачи еды. Внутри этих комнат нельзя использовать телефоны или ноутбуки. Так они пытаются полностью изолироваться от общества, как делают их дети, сообщает Би-би-си.

Со слов одной из матерей, Чин Ëн Хэ (имя изменено), ее сын был талантливым и на него возлагались большие надежды. Но и в школе, и позднее в университете он сталкивался с проблемами, и из университета его выгнали. После этого он изолировался и перестал выходить из комнаты. Из-за тревоги, напряженных отношений с друзьями и родственниками и разочарования, связанным с тем, что поступить в лучший вуз не удалось, ее сын не хочет говорить с ней о том, что не так.

Чтобы понять его лучше, она записалась на образовательную программу и поехала на «Фабрику счастья», где читала записки таких же хикикомори, как и ее сын.

«Чтение этих записок помогло мне осознать: “Ах, он защищается молчанием, потому что его никто не понимает”», — рассказала Чин Ëн Хэ, мама самоизолировавшего молодого человека.

По данным опроса, проведенного Министерством здравоохранения и благосостояния Южной Кореи в 2023 году, из 15 тысяч человек от 19 до 34 лет около 5% респондентов когда-то изолировали себя от общества. Если эти данные репрезентативны, то это значит, что около 540 тысяч человек из всех граждан Южной Кореи были в той же ситуации.

Среди них 24,1% становятся хикикомори, потому что не могут найти работу, 23,5% — потому что у них проблемы с межличностными отношениями, 12,4% — из-за проблем в семье, а еще 12,4% из-за проблем со здоровьем.

Профессор социологии университета Кёнхи в Сеуле Чон Го Ун считает, что ожидания корейского общества, связанные с тем, что определенных достижений необходимо добиваться в определенное время, усиливают чувство тревоги среди молодых людей — особенно в период безработицы и экономического спада.

Он также считает, что в Южной Корее родители чаще «совершают практические поступки, чтобы показать свою любовь, а не говорят об этом [о том, что любят]», а также что Корея — пример страны «с конфуцианской культурой, делающей упор на ответственность». При этом уже третье десятилетие в стране растет пропасть между богатыми и бедными, а также Корея стабильно занимает место в мировом рейтинге по количеству самоубийств — в связи с этим правительство анонсировало пятилетнюю программу по борьбе с суицидами.

Хикикомори (или коротко «хикки») — это изначально японский термин, которым обозначают людей, отказывающихся от социальной жизни и стремящихся к крайней степени изоляции от общества. Впервые о них заговорили в 1970-е, но настоящий бум случился в 1990-е годы. По состоянию на март 2022 года, в Японии проживало 1,46 миллиона хикикомори.

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