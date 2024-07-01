Ракета Северной Кореи после запуска упала на территории страны

По данным США, Японии и Южной Кореи, около пяти утра по местному времени 1 июля КНДР запустила две баллистические ракеты с разницей в 10 минут. Южнокорейские военные проследили за расстоянием, которое пролетели ракеты, и их траекториями и пришли к выводу, что вторая ракета упала на территории страны, сообщает CNN.

Обе ракеты были запущены из уезда Чанён-гун в провинции Хванхэ-Намдо — 130 километров от Пхеньяна. Первая из них была выпущена 05:05 по местному времени и пролетела около 600 километров, прежде чем упасть в Японском море. Вторая ракета была выпущена 10 минутами позже, в 05:15, — она пролетела всего лишь 120 километров и, по данным южнокорейских военных, столкнулась с нештатной ситуацией, из-за которой, вероятно, и упала на территории КНДР.

Представитель объединенного комитета штабов вооруженных сил РК Ли Сон Чжун заявил, что они проводят «комплексный анализ» ситуации. По главной версии, пролетев 120 километров, ракета, вероятнее всего, упала недалеко от столицы страны, в которой проживает около трех миллионов человек. Пока что военным не удалось подтвердить, последовал ли за падением взрыв.

«Если ракета взорвалась во время полета из-за нештатной ситуации, обломки, скорее всего, упали на территории страны», — заявил Ли в ходе пресс-конференции.

На прошлой неделе КНДР заявила, что успешно провела запуск разделяющихся боеголовок с одноступенчатым двигателем для баллистических ракет средней и дальней дистанции, отметив тем самым важное достижение в усовершенствовании ракетных технологий. Южная Корея, в свою очередь, ответила, что заявления КНДР — ложь. Ли Сон Чжун заявил, что, в случае если бы испытания прошли успешно, боеголовки должны были отделиться от ракеты, когда она приближается к земле.

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