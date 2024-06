Женатого мужчину застали за изменой в самолете и благодаря TikTok о нем узнали миллионы человек

Женщина заметила женатого мужчину за изменой прямо в салоне самолета и записала его действия на видео. Она выложила видео в TikTok, где пользователи смогли опознать мужчину и найти его жену. Кадры из самолета появились в TikTok-аккаунте пользовательницы с ником @carolinerened, у которой более 35 тысяч подписчиков.

Видео было записано на рейсе американской компании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк. Блогерка засняла мужчину, который сидит рядом с девушкой по имени Кэти, чье лицо не попало в кадр. Ситуация подробно рассказана в описании к видео: мужчина и Кэти познакомились в баре в аэропорту вылета, они договорились сесть рядом в самолете и продолжили выпивать уже на борту.

Пользовательница TikTok решила, что мужчина женат, так как увидела у него обручальное кольцо. Также она услышала, как он рассказывал Кэти о своей восьмилетней дочери. Мужчина поделился, что он директор фирмы и летит в Нью-Йорк по рабочим делам. «Если это ваш муж летит рейсом Хьюстон — Нью-Йорк, то, скорее всего, сегодня ночью он останется с Кэти. <…> TikTok, за дело!» — гласит подпись к видео.

Позже в аккаунте @carolinerened появилось продолжение истории. Пользовательница выложила кадры очень плохого качества, где, по всей видимости, запечатлен все тот же мужчина. «Апдейт: они целовались и в итоге пошли вместе в туалет», — говорится в подписи к фотографиям.

История набрала миллионы просмотров в TikTok и завирусилась в X. В комментариях в соцсетях пользователи смогли идентифицировать пассажира: его зовут Линн Стейси. Также они нашли его жену. Теперь в TikTok и X распространяются посты, где женщины высказываются о том, правильно ли было снимать личную жизнь других людей и обнародовать ее в соцсетях.

«TikTok действительно разоблачает изменщиков, и, честно говоря, я не жалуюсь. Они определенно заслуживают ответственности за последствия от своих действий, лол».

Tiktok really be out here exposing cheaters and honestly I ain't complaining they definitely deserve to face the consequence of their actions lol — angipangin (@angipangiin) June 25, 2024

«Тот факт, что его имя и местоположение теперь в трендах, лол. Слава небесам за женщин, которые заботятся о других женщинах».

The fact his name and location are trending lol. Thank heavens for women who look out for other women. pic.twitter.com/vFfwz2fstj — Melissa Enchanted (@MelissaEnchant) June 25, 2024

Мнение пользователей о правильности поступка разделились. Не все поддержали действия блогерки, которая выложила видео. Из-за публичности может пострадать в первую очередь жена Стейси, считают они.

«Ничто так не поможет его жене, как миллионы незнакомцев, знающие ее очень личные дела. Как ужасно, у нее есть мужчина, который делает это, и куча случайных людей в социальных сетях, которые могут ей об этом рассказать, вместо того, чтобы с этим разобрались тихо и правильно. Но тиктокер получил свои клики. Мерзко».

Nothing helps his wife like having millions of strangers know her very personal business. How very awful, she’s got a guy who does this AND a bunch of randos on social to tell her instead of it being handled quietly and properly. But hey, the TikToker got clicks. Vile. — Donna | Social Media & SEO Agency Owner (@DangerCupcake) June 25, 2024

«Я бы не хотела узнать через TikTok, что мой муж изменяет после того, как тысячи людей узнали об этом до меня и еще выслеживали меня. То количество публичного смущения, которая семья испытала из-за этой женщины, дико. Я не думаю, что она действительно думала об общей картине, прежде чем публиковать сообщение».

I would thate to find out my husband is cheating via TikTok after thousands of people knew before me and had to track me down. The amount of public embarrassment this woman has caused for this family is wild. I don’t think she really thought about the big picture before posting. — Ava the Explorer (@ava_theexplorer) June 25, 2024

В TikTok часто набирают популярность видео с историями из личной жизни женщин. Например, более 30 миллионов просмотров набрала история пользовательницы @reesamteesa, которая выложила более 50 видео с подписью «За кого я, черт возьми, вышла замуж?» На видео женщина рассказывает, что ее бывший муж около двух лет их отношений выдавал себя за совершенно другого человека. В сети сравнивали эти видео с настоящей мыльной оперой.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.