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Женатого мужчину застали за изменой в самолете и благодаря TikTok о нем узнали миллионы человек

15:22 • 26.06.2024

Женщина заметила женатого мужчину за изменой прямо в салоне самолета и записала его действия на видео. Она выложила видео в TikTok, где пользователи смогли опознать мужчину и найти его жену. Кадры из самолета появились в TikTok-аккаунте пользовательницы с ником @carolinerened, у которой более 35 тысяч подписчиков.

Видео было записано на рейсе американской компании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк. Блогерка засняла мужчину, который сидит рядом с девушкой по имени Кэти, чье лицо не попало в кадр. Ситуация подробно рассказана в описании к видео: мужчина и Кэти познакомились в баре в аэропорту вылета, они договорились сесть рядом в самолете и продолжили выпивать уже на борту.

Пользовательница TikTok решила, что мужчина женат, так как увидела у него обручальное кольцо. Также она услышала, как он рассказывал Кэти о своей восьмилетней дочери. Мужчина поделился, что он директор фирмы и летит в Нью-Йорк по рабочим делам. «Если это ваш муж летит рейсом Хьюстон — Нью-Йорк, то, скорее всего, сегодня ночью он останется с Кэти. <…> TikTok, за дело!» — гласит подпись к видео.

Позже в аккаунте @carolinerened появилось продолжение истории. Пользовательница выложила кадры очень плохого качества, где, по всей видимости, запечатлен все тот же мужчина. «Апдейт: они целовались и в итоге пошли вместе в туалет», — говорится в подписи к фотографиям.

История набрала миллионы просмотров в TikTok и завирусилась в X. В комментариях в соцсетях пользователи смогли идентифицировать пассажира: его зовут Линн Стейси. Также они нашли его жену. Теперь в TikTok и X распространяются посты, где женщины высказываются о том, правильно ли было снимать личную жизнь других людей и обнародовать ее в соцсетях.

«TikTok действительно разоблачает изменщиков, и, честно говоря, я не жалуюсь. Они определенно заслуживают ответственности за последствия от своих действий, лол».

«Тот факт, что его имя и местоположение теперь в трендах, лол. Слава небесам за женщин, которые заботятся о других женщинах».

Мнение пользователей о правильности поступка разделились. Не все поддержали действия блогерки, которая выложила видео. Из-за публичности может пострадать в первую очередь жена Стейси, считают они.

«Ничто так не поможет его жене, как миллионы незнакомцев, знающие ее очень личные дела. Как ужасно, у нее есть мужчина, который делает это, и куча случайных людей в социальных сетях, которые могут ей об этом рассказать, вместо того, чтобы с этим разобрались тихо и правильно. Но тиктокер получил свои клики. Мерзко».

«Я бы не хотела узнать через TikTok, что мой муж изменяет после того, как тысячи людей узнали об этом до меня и еще выслеживали меня. То количество публичного смущения, которая семья испытала из-за этой женщины, дико. Я не думаю, что она действительно думала об общей картине, прежде чем публиковать сообщение».

В TikTok часто набирают популярность видео с историями из личной жизни женщин. Например, более 30 миллионов просмотров набрала история пользовательницы @reesamteesa, которая выложила более 50 видео с подписью «За кого я, черт возьми, вышла замуж?»  На видео женщина рассказывает, что ее бывший муж около двух лет их отношений выдавал себя за совершенно другого человека. В сети сравнивали эти видео с настоящей мыльной оперой.

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