В России предложили посмертно судить за преступления против мира

Заместитель председателя Следственного комитета Александр Федоров заявил, что необходимо внести изменения в российский Уголовный кодекс и разрешить судить обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества даже после их смерти. Об этом сообщает ТАСС.

Во время выступления на Петербургском экономическом форуме Федоров предложил сделать ответственность за преступления против мира и безопасности «всегда реальной, независимо от того, пожизненная она или посмертная».

«Это важная составляющая обеспечения национальной безопасности, сохранения исторической правды, борьбы с героизацией нацизма и неонацизма в целом. Это только одно из направлений правового обеспечения национальной безопасности в условиях трансформации миропорядка», — добавил Федоров.

Зампред СК утверждает, что его предложение было мотивировано «преступлениями киевского режима», в частности якобы «геноцидом русскоязычного населения на юго-востоке Украины». Эти преступления, по словам Федорова, продемонстрировали, что в российском Уголовном кодексе существуют пробелы, не позволяющие судить «совершивших тягчайшие преступления против национальной безопасности» России, если подозреваемых уже нет в живых.

В СК считают, что принципиален сам факт признания человека виновным в совершении преступления. Федоров, ссылаясь на 49-ю статью Конституции, отмечает, что признать подсудимого преступником можно только после доказательства его вины и вынесения приговора судом.

В ведомстве также отметили, что в вопросе возможности судить умерших людей Россия берет пример с Беларуси. Там в 2023 году разрешили возбуждать уголовные дела по некоторым статьям после смерти подозреваемых.

Согласно российскому Уголовному кодексу, преступления против мира и безопасности человечества описаны в главе 34. Под ними в частности подразумеваются подготовка и ведение агрессивной войны, реабилитация нацизма, сбыт оружия массового поражения, применение запрещенных методов ведения войны, геноцид.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.