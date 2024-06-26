Музей запретил мужчинам посещать выставку Пикассо и перенес картины в женский туалет

Тасманский музей в Австралии (MONA) решил перенести картины испанского художника Пабло Пикассо в женский туалет, чтобы ограничить мужчинам доступ к выставке. Руководство музея пошло на это после поданного против них иска о дискриминации мужчин.

О новой выставке сообщила художница, куратор и жена основателя музея Кирши Кечеле. Изначально картины Пикассо висели в пространстве под названием «Женская гостиная» (Ladies Lounge), куда пускали только женщин. Арт-пространство было придумано самой Кечеле. Она вдохновилась опытом своей прабабушки, которая устраивала светские вечеринки для женщин — там они пили вино, а обслуживали их дворецкие-мужчины. Картины Пикассо, представленные в музее, были найдены на чердаке прабабушки Кечеле. «Женская гостиная» работала с 2020 года и была похожа на старомодные австралийские пабы, куда до 1965 года не пускали женщин.

В апреле 2023 года жителя Нового Южного Уэльса Джейсона Лау не пустили в «Женскую гостиную», так как он не идентифицирует себя как женщина. Посетитель подал в суд на галерею и ее обязали прекратить отказывать во входе мужчинам. Кечеле на суде заявила, что задумка не впускать мужчин была частью перфоманса, так как это позволяет им ощутить на себе дискриминацию, с которой сталкивались женщины. Для новой выставки в музее сделали женский туалет, до этого все туалетные комнаты в галерее были гендерно-нейтральными.

В MONA также нашли лазейку в австралийском законе, который легально позволяет ограничивать доступ определенному кругу лиц в музейные комнаты. Согласно 26 статье Закона о борьбе с дискриминацией, организаторы выставки имеют право ограничить доступ в помещение, если «Женская гостиная» будет считаться школой или церковью. Кечеле пообещала воспользоваться этой возможностью.

«Это туалет, который прославляют во всем мире. Это величайший туалет, и мужчинам не разрешат его увидеть», — заявляла Кечеле. В MONA также планировали открыть выставку и для мужчин. Кечеле предложила по воскресеньям устраивать перфоманс, в ходе которого женщины будут приносить в музей свое белье, а мужчины будут гладить его. Повторение повседневных бытовых действий может принести спокойствие в ум и даже вызвать просветление, считает художница.

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