Любовь человечества к быстрой доставке привела к росту выбросов парниковых газов

Выбросы парниковых газов в атмосферу Земли компаниями-операторами грузовых авиаперевозок выросли на четверть с 2019 года. Об этом, как пишет британская газета The Guardian, говорится в отчете исследовательской группы Stand.earth.

По ее данным, в 2023 году было выполнено на 300 тысяч грузовых авиарейсов больше, чем в допандемийном 2019 году. Таким образом рост составил почти 30%. При этом около 40% мирового объема авиаперевозок грузов приходится на США.

Один из авторов отчета Девьяни Сингх назвал рост грузовых авиарейсов «новой угрозой для климата и здоровья человека». Он призвал компании отказаться от отправки грузов самолетами и использовать для транспортировки более экологичные виды транспорта, такие как поезда и корабли.

Как отмечается в докладе, воздушные перевозки производят примерно в 80 раз больше парниковых газов, чем морские или автомобильные, и являются одним из самых опасных для климата способов транспортировки грузов.

Как отмечаются в докладе, выбросы парниковых газов от авиаперевозок в 2023 году уже на четверть превысили показатели 2019 года, тогда как в результате автомобильных перевозок в 2023 году выбросы углекислого газа составили лишь 90% от объемов 2019 года.

Резкий рост количества грузовых авиарейсов авторы доклада связывают с изменениями в экономике после пандемии коронавируса. Так, в доковидные времена авиаперевозки в основном использовались для скоропортящихся товаров, срочных поставок и доставки предметов роскоши. Однако сбои в цепочке поставок в эпоху пандемии привели к беспрецедентному росту количества нескоропортящихся и менее ценных товаров, которые перевозят самолетами.

Изменились и ожидания потребителей, привыкших к быстрой доставке за время пандемии. Так, только программой Amazon Prime, обещающей доставку в день заказа, по всему миру пользуются 200 миллионов человек. А в США четверть всего объема выбрасываемых парниковых газов приходится на службы доставки FedEx и UPS.

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