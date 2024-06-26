На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский лунный зонд «Чанъэ-6» впервые в истории доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны. Об этом сообщает телеканал CGTN.

Аппарат приземлился на парашюте на территории автономного района Внутренняя Монголия на севере Китая. По данным издания, Национальное космическое управление Китая (CNSA) заявило об успешном завершении миссии, которая длилась 53 дня. Зонд запустили на Луну с космодрома Вэньчан на южном острове Хайнань 3 мая.

«Миссия “Чанъэ-6” представляет собой важную веху в истории освоения человеком Луны и будет способствовать более полному пониманию лунной эволюции», — рассказал Ян Вэй, научный сотрудник Института геологии и геофизики Китайской академии наук.

Ученый считает, что доставленные зондом образцы неизбежно приведут к новым открытиям. Он также напомнил, что «увлечение Луной» имеет древние корни в китайской культуре.

По данным Associated Press, китайские ученые ожидают, что среди доставленных образцов будет вулканическая порода возрастом около двух с половиной миллионов лет и другие элементы, которые помогут установить различия между двумя сторонами Луны.

Зонгю Юэ, геолог из Китайской академии наук, также утверждает, что доставленные образцы грунта «дадут ответ на один из самых фундаментальных научных вопросов, связанных с изучением Луны: какая геологическая активность ответственна за различия между двумя сторонами».

Как отмечает Русская служба Би-би-си, на данный момент высадить космические аппараты на обратной стороне Луны удалось только Китаю. Сложность такой высадки заключается в том, что на обратной стороне спутника мало пригодных для приземления поверхностей. Кроме того, с находящимися там аппаратами сложнее поддерживать связь.

По данным издания, Китай активно развивает свою лунную программу и планирует запустить другие миссии. В частности, аппарат «Чанъэ-7» должен заняться поисками воды на южном полюсе Луны, а «Чанъэ-8» — исследовать технические возможности для создания постоянной лунной базы.

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