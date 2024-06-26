Российским чиновникам запретили выезжать за рубеж из-за страха выдачи ордеров на аресты

Внесенный в Госдуму законопроект о запрете депутатам и сенаторам выезжать за границу без предварительного согласования поездки с властями связан с опасениями, что Международный уголовный суд в Гааге выдаст новые ордера на арест. На это обратило внимание «Агентство».

В пояснительной записке к законопроекту говорится: «В результате принятия предлагаемых законопроектом изменений еще до выезда депутата Государственной Думы или сенатора Российской Федерации можно будет предотвратить посещение им той страны, где существует опасность его ареста или реализации в отношении него иных санкций со стороны органов власти недружественных стран».

В документе также сказано, что законопроект должен учитывать тот факт, что против некоторых депутатов и сенаторов МУС возбудил уголовные дела. При этом, как отмечает «Агентство», пока суд в Гааге не выдал ни одного ордера на арест российских законодателей.

Издание утверждает, что принятие закона свидетельствует либо о том, что российские власти уже узнали о новых ордерах с помощью спецслужб, либо о заблаговременной подготовке к увеличению ордеров в связи с войной в Украине.

«Скорее всего, инициаторы закона хотели сказать, что существует как риск задержания их коллег по уголовным делам, так и риск задержания по запросу МУС, если будет им инициировано преследование», — прокомментировал закон юрист правозащитного проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов.

По словам Смирнова, российские чиновники понимают, что их могут преследовать за военные преступления и «готовятся к такому развитию событий».

Это предположение также подтверждает один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов. Он утверждает, что депутаты не могут «ставить под угрозу исполнение своих депутатских обязанностей», поскольку они несут ответственность перед избирателями.

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