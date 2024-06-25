Суд отказался отправлять в СИЗО ударившего жену ножом 16 раз мужчину

Верховный суд республики Дагестан отказался отправить в СИЗО мужчину, который напал на свою жену и нанес ей 16 ударов ножом. Об этом сообщает «Кавказ. Реалии» со ссылкой на постановление суда.

До этого Ленинский районный суд Махачкалы отправил мужчину под домашний арест. «Кавказ. Реалии» утверждают, что обвиняемый, имя которого не указано на сайте суда, напал на жену из-за ее якобы «аморального поведения». В чем именно оно выражалось, издание не уточняет.

По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», нападавший — 31-летний Пирбудаг Гаджимагомедов. Его отец — бывший чиновник Абдурахмангаджи Гаджимагомедов, в разное время занимавший посты гендиректора «Роспечати» в Дагестане, первого зампредседателя Комитета по развитию малого и среднего предпринимательства и замруководителя республиканской службы по тарифам.

В результате нападения у женщины были повреждены «почти все жизненно важные органы: легкие, грудь, печень, желудок, поджелудочная железа, кишка, конечности». «Кавказ. Реалии» утверждают, что мужчина запер жену в комнате и не дал вызвать скорую помощь.

В момент нападения в доме также находились двое детей супружеской пары. Отмечается, что женщину спасла ее мать, которая вовремя вернулась домой.

После совершения преступления мужчину объявили в розыск, но он скрывался от следствия в течение 12 дней. В это время его родственники угрожали его жене и требовали, чтобы она подписала документ об отсутствии претензий к мужу. Как пишет «Кавказ. Реалии», женщина была «в беспомощном состоянии после операции она вынужденно согласилась».

После этого ее муж пришел в полицию, написал явку с повинной и попытался «замять» уголовное дело, возбужденное по статье об умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью. Он отказался давать показания, сославшись на 51-ю статью российской Конституции.

В апелляции, поданной в Верховный суд Дагестана, сказано, что потерпевшая опасается за свою жизнь, так как ее муж знает ее домашний адрес, а от его родственников продолжают поступать угрозы.

«После того как потерпевшая была выписана из больницы, к ней пришли с готовым заявлением, в котором она якобы указывает, что с мужем примирилась и претензий к нему не имеет», — говорится в документе.

При этом суд посчитал, что следствие не предоставило достаточных доказательств, что обвиняемый может скрыться или причинить вред своей жене. Смягчающим обстоятельством суд посчитал то, что у мужчины есть двое детей, которые в настоящий момент проживают с матерью.

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