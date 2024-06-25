В YouTube может появиться таймер сна

В YouTube могут добавить функцию таймера сна в мобильной версии сервиса. Об этом сообщает издание Authority Media, специализирующееся на бытовой электронике и цифровых услугах.

Эксперты издания обнаружили информацию о новой функции в строках кода, загруженных в последнюю версию приложения для Android. Authority Media отмечает, что таймер сна — распространенная в приложениях для подкастов и прослушивания музыки функция. Ее задача — остановить воспроизведение контента через определенный промежуток времени.

Как пишет «Коммерсантъ», видео на YouTube часто просматривают перед сном. Однако когда человек засыпает, воспроизведение видео не останавливается и расходует трафик и заряд батареи телефона.

Согласно анализу Authority Media, с внедрением таймера пользователи YouTube смогут установить количество часов и минут, по истечении которых воспроизведение видео автоматически остановится.

При этом если человек еще не заснул и хочет продолжить просмотр, он сможет сбросить таймер, который будет отображаться в виде уведомления.

Authority Media отмечает, что внедрение новой функции происходит с запозданием, особенно в свете того, что в приложении YouTube Music таймер уже есть. Пользователям Android, как пишет издание, раньше приходилось пользоваться сторонними приложениями, чтобы получить аналог функции. При этом пользователи iPhone могут установить общесистемный таймер.

Кроме того, аналитики издания выразили надежду, что YouTube в скором времени внедрит функцию остановки воспроизведения после окончания видео, чтобы видео-сервис не переходил автоматически к следующему ролику.

Authority Media подчеркивает, что анализ кода позволяет предсказать, какие функции могут появиться в приложениях в будущем, однако вовсе необязательно, что код, который проанализировали эксперты издания, попадет в конечную версию приложения.

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