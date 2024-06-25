С начала войны на россиян написали больше трех тысяч доносов

С начала войны в Украине на россиян написали как минимум три с половиной тысячи доносов, выяснили «Важные истории».

Подсчет велся на основе сообщений доносчиков, находящихся в открытом доступе, поэтому собранные данные не отражают реальную картину доносительства в России. Невозможно подсчитать, сколько человек впоследствии присоединилось к таким призывам, отмечает издание.

Авторами большинства жалоб стали участники анонимных телеграмм-каналов. В тройке лидеров — телеграмм-канал «Мракоборец» с аудиторией в 5,6 тысяч подписчиков. Журналисты отмечают, что на него приходится около 70% выявленных случаев доносительства.

Жалобы участников «Мракоборца» в основном касались антивоенных высказываний. Также в топе доносчиков оказались телеграмм-каналы «Анти-Толерастическая Организация» (304 доноса) и «Акции прямого действия» (279 доносов) — их участники активно сдавали людей, пропагандирующих ЛГБТК+ и «русофобию».

Издание отмечает, что все телеграмм-каналы действуют по одной и той же схеме: публикуют информацию о людях, на которых нужно жаловаться, вместе с их контактами и ссылками на соцсети, а также инструкции по написанию доносов с шаблонами жалоб для МВД, прокуратуры, Роскомнадзора и Следственного комитета. Потенциальных объектов для доноса чаще всего находят в социальных сетях или телеграмм-каналах других доносчиков.

В числе лидеров среди публичных доносчиков — глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, руководитель «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин, гомофоб и серийный доносчик Тимур Булатов, а также депутат Госдумы Александр Хинштейн.По словам Утехина, для этих людей донос — это способ продемонстрировать свою работу.

Отмечается, что наибольшее число доносов пришлось на лето и осень 2023 года. Пик доносительства в России был зафиксирован в августе 2023 года. Как предполагают журналисты, это связано с принятием закона о запрете трансгендерного перехода.

Как пишут журналисты, основной темой доносов в отношении россиян стали антивоенные высказывания — на это пожаловались 2623 человека. Также россияне сообщали о случаях «ЛГБТ-пропаганды» — зафиксировано 487 таких жалобы, на русофобию — 250 и наркотики — 57. Других тем коснулось еще 140 доносов.

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