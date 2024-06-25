Вылетевший с третьего этажа парковки автомобиль убил трех человек

Машина BMW Х6 упала с третьего этажа парковки в торговом центре «Галерея» в Краснодаре. Об этом сообщают РИА «Новости» и телеграм-канал Shot.

По данным Shot, водитель предположительно перепутал педали, из-за чего автомобиль пробил стену торгового центра и вылетел на улицу. В автомобиле находилась семья из трех человек, в том числе 12-летний ребенок.

Shot отмечает, что на помощь пострадавшим сразу пришли местные жители. Они вытащили находившихся в автомобиле и передали медикам. Телеграм-канал «112» утверждает, что к моменту приезда скорой помощи пострадавшие были живы, однако сотрудникам скорой не удалось реанимировать никого из членов семьи из-за тяжелых травм. Позже появилась информация, что все трое погибли в результате инцидента.

Shot также опубликовал видео, на котором зафиксирован момент аварии. На нем видно, как машина на большой скорости едет по парковке и врезается в стену.

Телеграм-канал «112» утверждает, что водителя зовут Рафаэль Аракельян, ему было 37 лет. Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на местное управление Следственного комитета, СК возбудил дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Кроме того, как сообщает «112», помимо версии о том, что водитель перепутал педали газа и тормоза, следователи рассматривают версию о самоубийстве. Телеграм-канал со ссылкой на правоохранителей пишет, что водитель мог намеренно нажать на газ, решив убить себя и свою семью. По словам одного из охранников торгового центра, водитель не сбавлял скорость с момента въезда на парковку.

Еще одна версия следствия — техническая неисправность автомобиля. В ведомстве также полагают, что машину могли повредить умышленно. Как отмечает «112», окончательные причины аварии станут известны после проведения необходимых экспертиз.

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