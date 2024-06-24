Экстремальная жара накрыла США 

Жара в США затронула по меньшей мере 100 миллионов человек. Температура в некоторых городах в минувшие выходные превышала 40 градусов Цельсия. Синоптики обещают, что жаркая погода на этой неделе установится на большей части юго-востока и юго-запада страны, пишет Reuters.

По данным Национальной метеорологической службы, в понедельник сильная жара переместится в Небраску и Канзас. В Филадельфии ожидается 41 градус по Цельсию, но из-за повышенной влажности будет казаться, что температура еще выше. Ожидается, что в некоторых городах температура может превысить 43 градуса по Цельсию.

В минувшее воскресенье в городе Палм-Спрингс штата Калифорния температура достигла 44 градусов, а в Лас-Вегасе — 43. В Бостоне, Питтсбурге, Балтиморе и Чикаго были побиты температурные рекорды.

В Нью-Мексико из-за жары образовалась пыльная буря и начались два лесных пожара. Администрация президента США Джо Байдена еще на прошлой неделе объявила чрезвычайную ситуацию в связи с лесными пожарами в стране.

По информации Национального управления океанических и атмосферных исследований, 2024 год уже вошел в пятерку самых жарких лет за все время наблюдений и есть шанс, что он станет самым жарким годом в истории.

Экстремальная жара уже стала причиной сотен смертей в Азии и Европе. Так, только во время хаджа в Мекку погибли более 1300 человек. Температура там достигала 47 градусов Цельсия. Как сообщается, в основном из-за отсутствия доступа к воде и кондиционированным помещениям погибали незарегистрированные паломники, у которых не было виз.

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