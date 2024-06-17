Учеников частных школ в России стало в два раза больше

К концу 2023 года в российских частных школах по программам общего образования обучалось более 200 тысяч человек, что составляет 1,14% от общего числа школьников в стране. Это означает, что число обучающихся в частных учебных заведениях выросло в два раза с 2016 года, а доля таких школьников от общего числа — увеличилась в полтора раза. Об этом говорится в исследования Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) академии РАНХиГС, на которое обратили внимание «Ведомости».

Издание также провело опрос среди родителей детсадовцев и школьников, чьи дети посещают негосударственные образовательные организации. Согласно опросу, родители, предпочитающие частные учебные заведения, заявили, что основным фактором при выборе школы для ребенка для них является качество предоставляемого образования: об этом изданию сообщил 61% респондентов. Для 52% опрошенных важно наличие комфортной среды для школьников, для 40% – использование современных технологий и методик преподавания.

При этом местоположение школы не является определяющим фактором при выборе учебного заведения — он важен лишь для 27% респондентов.

Издание также отмечает, что большинство родителей, отдавших своих детей в частные учебные заведения, полностью удовлетворены деятельностью негосударственных организаций, ожидания 60% респондентов оказались соотносимы с реальностью, а 34% из опрошенных родителей заявили, что условия обучения их детей оказались даже лучше, чем они ожидали.

По словам ведущего научного сотрудника Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ академии РАНХиГС Алексея Тищенко, частные школы зарекомендовали себя в России лучше, чем частные ВУЗы. Кроме того, родителей школьников привлекает и наличие большего комфорта для детей, чем могут обеспечить государственные учебные заведения.

«Большинство родителей не готовы отказаться от платных занятий для детей при ухудшении материального положения семьи. Поэтому только резкое и сильное ухудшение ситуации в экономике может повлиять на тенденции в частном секторе общего образования», — отметил он.

В свою очередь, руководитель проекта частной школы «Новый взгляд» Наталья Бондаренко отметила, что стоимость обучения в частной школе в среднем повышается на 10–14% каждый год.

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