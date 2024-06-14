Россияне ждут начала новой мировой войны

57% россиян верят в возможность начала новой мировой войны в ближайшие 5-10 лет, выяснила социологическая компания Russian Field. 36% респондентов заявили, что такая война невозможна. Остальные не смогли ответить определенно.

Согласно результатам опроса, основным противником при потенциальном военном столкновении, по мнению россиян, выступит США: об этом заявил 71% респондентов. Кроме Соединенных Штатов опрошенные назвали возможными противниками Великобританию (40%), Францию (39%), Германию (37%), Польшу (27%) и страны Балтии. Возможность военного конфликта с Латвией допустили 19% опрошенных, с Литвой — 18%, с Эстонией — 15%. При этом Украину в качестве противника указали лишь 12% россиян.

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В качестве возможных союзников России в возможной мировой войне россияне видят Китай (58%), Беларусь (48%), Иран (21%) и КНДР (20%).

Russian Field отмечает, что в победу стороны с участием России в случае войны верят 64% респондентов. В победе США или стран Евросоюза уверены только 6% опрошенных. Еще 18% считают, что в такой войне победителей не будет.

Россиян также спросили, что они думают о ходе войны в Украине. 69% респондентов выразили мнение, что боевые действия проходят успешно для российской армии. Противоположного мнения придерживаются 18% опрошенных. При этом, как отмечают исследователи, об успешности действий российской армии чаще всего заявляют россияне без высшего образования и жители отдаленных регионов.

В то же время три четверти россиян (76%) выступили против применения ядерного оружия на войне в Украине. Еще 11% респондентов сказали, что его использование допустимо при любых обстоятельствах.

Опрос проводился в период с 23 мая по 2 июня 2024 года, в нем приняли участие 1617 человек.

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