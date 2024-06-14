Россияне жалуются на плохое качество заменивших иностранные бренды товаров

60% россиян жалуются на качество товаров, которые заменили ушедшие из России зарубежные бренды, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса, проведенного компанией Б1.

Это почти на 20% больше, чем было осенью, когда об ухудшении качества товаров заявляли лишь 44% покупателей. Результаты опроса показывают, что за последние полгода на 6% снизилось число россиян, которые постоянно покупали товары под собственными торговыми марками сетей (СТМ) — этот показатель достиг 48%. Причиной снижения спроса на подобные товары стало низкое качество предлагаемой продукции, которое отметили 30% опрошенных.

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Как сообщает издание, качество стало одним из основных критериев, на которые обращают внимание потребители при покупке того или иного товара: при опросе об этом сказали 82% россиян. Еще 95% отметили, что при выборе товара важную роль для них играет цена. При этом высокое качество имеет большее значение, когда речь идет о продуктах питания и товарах первой необходимости. При покупке вещей россияне учитывают этот фактор намного реже, пишет «Коммерсантъ».

По словам гендиректора сети «Стокманн» Геннадия Левкина, в плане выбора брендовой одежды и обуви россияне немного ограничены: «Каналы, с помощью которых можно купить ушедшие бренды, очень ограничены. В основном, это трансграничная торговля, не ставшая пока особо популярной».

Левкин также добавил, что качество местных и оставшихся брендов не уступает ушедшим, но стоимость этих товаров теперь значительно выше. Однако половина россиян пока не готова платить больше за приобретение привычных для них товаров, которые теперь значительно выросли в цене. Готовность переплачивать наблюдается только среди тех, кому важно высокое качество приобретаемой продукции.

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