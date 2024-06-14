В конкурсе работ ИИ призовое место заняло реальное фото

В фото-конкурсе 1839 Awards в номинации «Сгенерировано ИИ» третье место заняла настоящая фотография фламинго, который спрятал голову в перьях. Об этом сообщает The Guardian.

Автор снимка — 38-летний фотограф Майлз Астрей. Он решил отправить свое фото на конкурс работ ИИ, так как, по его словам, в последнее время в конкурсах фотографов все чаще появляются сгенерированные нейросетями картинки.

Фото: Майлз Астрей

«Я подумал, что я могу перевернуть эту историю и с ног на голову […] Конечно, я намеренно выбрал настолько сюрреалистичное фото, что его легко можно было бы воспринять работу искусственного интеллекта», — сказал Астрей.

Когда организаторы конкурса узнали, что в создании изображения не принимал участие ИИ, Астрея лишили награды — приза зрительских симпатий. В 1839 Awards заявили, что послание фотографа было «мощным», но добавили, что он поступил нечестно.

«В каждой категории есть отдельные критерии, которым должны соответствовать изображения участников. Его работа не соответствовала требованиям для категории изображений, созданных искусственным интеллектом. Мы понимаем, что в этом был смысл, но мы не хотим мешать другим художникам выигрывать в категории ИИ», — цитирует организаторов премии The Guardian.

В прошлом году работа берлинского фотографа Бориса Эльдагсена победила в категории «Креатив» на одной из самых престижных премий в области фотографий Sony World Photography Award. В кадре ретро-стиля были изображены две женщины. Вскоре Эльдагсен отказался от награды, заявив, что фотография была частично создана с помощью нейросетей.

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