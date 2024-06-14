Футболисты отказались от повышения гонораров ради равенства зарплат с женской сборной

Футболисты национальной сборной Дании отказались от повышения зарплат, чтобы гарантировать одинаковый размер гонораров с коллегами-женщинам. Об этом со ссылкой на союз игроков Fifpro сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что национальная футбольная ассоциация Дании (DBU) хотела обеспечить равную оплату труда для женской и мужской команд. Однако оба коллектива были против того, чтобы брать деньги у мужской сборной для оплаты труда женской.

Вместо этого профсоюз Spillerforeningen и участники мужской команды выступили с идеей, согласно которой мужчины откажутся от повышения зарплат и обе команды будут получать одинаковое базовое вознаграждение за выступления в составе сборной.

Также мужская команда согласилась на снижение своего страхового покрытия на 15%. Это позволило увеличить страховое покрытие женской сборной на 50% и мужской юношеской — более чем на 40%. Новое соглашение с DBU вступит в силу после Евро-2024. Оно будет действовать на протяжении четырех лет.

«Это необычный шаг, направленный на улучшение условий женских национальных сборных. Вместо того, чтобы искать лучшие условия для себя, футболисты задумались о поддержке женской команды», — сказал директор Spillerforeningen Михаэль Саль Хансен.

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Кроме прочего, заключенное между мужской сборной и DBU соглашение предполагает создание клуба, которым смогут пользоваться все национальные команды Дании: и женские, и мужские, и молодежные. Кроме того, они также договорились о создании фонда развития. Его частично оплатит мужская сборная и DBU: обе они внесут по миллиону датских крон (143 тысяч долларов США).

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