Поддержать
Новости

Футболисты отказались от повышения гонораров ради равенства зарплат с женской сборной

22:12 • 14.06.2024

Футболисты национальной сборной Дании отказались от повышения зарплат, чтобы гарантировать одинаковый размер гонораров с коллегами-женщинам. Об этом со ссылкой на союз игроков Fifpro сообщает The Guardian. 

Издание отмечает, что национальная футбольная ассоциация Дании (DBU) хотела обеспечить равную оплату труда для женской и мужской команд. Однако оба коллектива были против того, чтобы брать деньги у мужской сборной для оплаты труда женской. 

Вместо этого профсоюз Spillerforeningen и участники мужской команды выступили с идеей, согласно которой мужчины откажутся от повышения зарплат и обе команды будут получать одинаковое базовое вознаграждение за выступления в составе сборной. 

Также мужская команда согласилась на снижение своего страхового покрытия на 15%. Это позволило увеличить страховое покрытие женской сборной на 50% и мужской юношеской — более чем на 40%. Новое соглашение с DBU вступит в силу после Евро-2024. Оно будет действовать на протяжении четырех лет. 

«Это необычный шаг, направленный на улучшение условий женских национальных сборных. Вместо того, чтобы искать лучшие условия для себя, футболисты задумались о поддержке женской команды», — сказал директор Spillerforeningen Михаэль Саль Хансен. 

Кроме прочего, заключенное между мужской сборной и DBU соглашение предполагает создание клуба, которым смогут пользоваться все национальные команды Дании: и женские, и мужские, и молодежные. Кроме того, они также договорились о создании фонда развития. Его частично оплатит мужская сборная и DBU: обе они внесут по миллиону датских крон (143 тысяч долларов США).

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.

Поддержите тех, кому доверяете
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержать
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
Смотрите эфиры «Холода»?
Станьте их спонсором!
Мы открыли сбор на запись двух июльских стрим-квизов. Ожидаются крутые гости, интересные вопросы и ламповые истории! Поддержите сбор донатом, а эфиры смотрите на нашем канале!
€180 / €1500 На запись двух выпусков
  • 0%
  • 50%
  • 100%
Поддержать  →
«Холод» — свободное СМИ без цензуры. Мы работаем благодаря вашей поддержке.
Поддержите тех, кому доверяете  →