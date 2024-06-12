Родившегося в Йеллоустоуне белого буйволенка связали с древним пророчеством

В национальном парке США Йеллоустоун рассказали, что на территории заповедника родился белый буйволенок. Его рождение исполняет пророчество индейского племени Лакота о том, что наступят счастливые времена, рассказал духовный наставник племени. Также, согласно пророчеству, его рождение может быть знаком, что для защиты животных и природы нужно делать больше, сообщает Associated Press.

Буйволенок родился 4 июня в северо-восточной части заповедника — в долине Ламар. За полгода до его рождения, в 2023 году, в Йеллоустоуне была суровая зима: тысячам буйволов пришлось спуститься ниже из-за холодов на возвышенностях, более 1500 были убиты, пойманы и отправлены на скотобойню или отданы индейским племенам, которые давно хотели, чтобы им вернули животных, проживавших с ними тысячелетиями.

«Рождение этого буйвола одновременно и благословение, и предостережение. Мы обязаны делать больше [для природы и животных]», — заявил вождь Арвол Смотрящая Лошадь, духовный наставник племени Лакота, Дакота и Накота Ойате в Южной Дакоте, а также 19-й хранитель Трубки Белой Буйволицы (священная женщина в индейской мифологии). Он также добавил, что племя провело церемонию, на которой буйволенку дали имя, но сообщать его журналистам отказались.

26 июня пройдет церемония в честь рождения буйволенка. Его заметила девушка по имени Эрин Браатен — вместе с семьей во время поездки в Йеллоустоун она увидела «что-то очень белое» среди стада буйволов. Стадо переходило дорогу, и движение на время остановилось — Эрин решила выйти из машины, чтобы сделать несколько снимков. Потом вместе с семьей они остановились и некоторое время просто наблюдали за буйволенком и его матерью.

«Я смотрю и вижу белого буйвола — это меня всю совершенно ошарашило. Затем она [мать] повела его через кусты [и они скрылись]», — рассказала Эрин журналистам. Она также добавила, что они с семьей возвращались каждые два дня, но больше их не видели.

По легенде племени Лакота, около 2000 лет назад, когда наступили тяжелые времена, еда кончалась, а буйволы исчезли, пришла Белая Буйволица: она подарила людям из племени свою трубку, научила их молиться и обещала, что, если раскурить трубку, животные вернутся и все наладится. Сказав это, она ушла, обернувшись в белого буйвола.

Белый буйволенок появлялся и до этого — в 1994 году в штате Висконсин. Его назвали Миракл (Чудо).

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